Eugenio Derbez habla de participación de Victoria Ruffo en nueva temporada de 'De viaje con los Derbez'

Ciudad de México.- Eugenio Derbez se sinceró con lo difícil que fue grabar la cuarta temporada de la serie ‘’De viaje con los Derbez'', además de relatar la forma en que consiguió que su ex Victoria Ruffo participara en el proyecto.

El artista contó que no estaba en un buen momento cuando empezó dicho trabajo, sobre todo porque debía recuperarse de la operación de hombro que tuvo tras un accidente que sufrió en las vacaciones con Vhadir.

Justo fue lo primero que hice después del accidente, entonces si me ven, me veo muy mal porque estaba yo muy deprimido, estaba yo gordo como nunca, o sea, se me una panza que ahí te encargo, me veo como muy avejentado, estaba yo pasándola mal. No la sufrí, pero fue mi regreso otra vez a (trabajar), pero venía de un momento de mucha depresión, de mucha incertidumbre, no estaba bien físicamente, entonces se ve en la pantalla”

Declaró.

Participación especial

Sobre la participación especial de su ex Victoria Ruffo en la serie, Eugenio subrayó: “Ahí sí fue José Eduardo que le dijimos ‘ahora vas’, porque le dije ‘estaría padre meter una imagen’, aquí entre nos yo fui el maldoso que dije, porque ya ves que menciona ‘no yo traigo los genes de mi mamá’, dije ‘pon un video de la mamá para que vean como bailan, para que vean quién baila y de dónde salió José Eduardo’, entonces finalmente fue a conseguir el permiso y lo dejaron”.

Pero al preguntarle si está dispuesto a llegarle al precio a la llamada “Queen de las telenovelas” para que se integre de lleno en otra temporada, Derbez solo comentó: “Pues que lo haga por su hijo, que lo haga por la familia”.

Al respecto de los rumores de separación entre Victoria y su esposo Omar Fayad, luego de que trascendiera que el político será enviado a trabajar a Noruega, Eugenio únicamente dijo: “Yo no sé, o sea no quiero opinar eso… yo no opino, ya no me meto en problemas”. Y con respecto a la relación que tiene con el esposo de Ruffo, el comediante bromeó con el tema y expresó: “De novela sí, a partir del mes que entra”.

Lado serio

Finalmente, Eugenio Derbez aclaró si tras el éxito de películas como “No se aceptan devoluciones” y “Radical” abandonará su lado cómico para dedicarse a los dramas en la pantalla grande.

“No quiero dejar la comedia, porque siento que es mi fuerte y me encanta, pero sí me he dado cuenta, que a pesar de que es más difícil hacer reír que hacer llorar, me he dado cuenta que la gente valora más el drama que la comedia, ahora con Radical me invitan a festivales que nunca antes me han invitado, me invitan a fiesta que nunca antes me habían invitado, ahora entiendo por qué de repente Tom Hanks se pasa al drama, y ya no regresa Robin Williams, Jim Carrey, entonces yo creo que me voy a quedar un ratito haciendo drama, pero no pienso abandonar la comedia”, explicó.