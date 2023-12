Aislinn Derbez descarta reconciliación amorosa con Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- Aislinn Derbez se manifestó tras ser señalada como la razón de la ruptura entre su ex Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, después de que el actor confirmara su ruptura.

Ya que uno de los rumores más fuertes señala que Burrola no soportó que pase más tiempo con Aislinn que con ella, ahora la hija de Eugenio Derbez se pronunció al respecto durante la alfombra roja de la cuarta temporada de ‘’De viaje con los Derbez''.

Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, y yo estoy muy agradecida con ella por eso, por supuesto que no tuvo que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, ella siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor fisiología”

Explicó la actriz.

¿Posible reconciliación?

Sobre la posibilidad de una reconciliación entre los actores, Aislinn manifestó: “No, no hombre, mira, de verdad lo dudo muchísimo, no puedo decir nunca porque luego cuando uno dice nunca la vida sorprende, pero lo dudo muchísimo. Estamos muy felices, así como familia, somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor siempre estará, pero sí, la compatibilidad ya como pareja la verdad es que no, ahorita estoy soltera, llevo ya como casi dos años soltera por elección”.

Inclusive, la actriz confirmó que celebrará este 24 de diciembre junto a su exesposo y padre de su hija Kailani. “Lo que pasa es que yo si creo que los hijos no hay nada que los haga más felices que ver a los papás que tienen bien, y mi hija sí nos pidió, déjenme decirles (…) que estuviéramos juntos en Navidad y que quería ver la nieve y que estuviéramos los dos juntos, entonces se lo vamos a cumplir”, declaró.

Participación especial

Por otra parte, José Eduardo Derbez apoyó las declaraciones de su hermana y externó su felicidad ante los cuestionamientos de la participación especial que tuvo Victoria Ruffo en la trama.

“Sí, hubo que dar una lanita ahí, pero se logró… y cobra bien la “Queen”, está padre que haya estado, bailó”, dijo el primogénito de la protagonista de telenovelas a la prensa.