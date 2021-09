Aleks Syntek opina sobre los memes de su polémico video en TikTok

MÉXICO.- El cantante mexicano se convirtió en tendencia estos últimos días después de publicar un vídeo en TikTok donde confiesa que fue el autor de un tema musical bastante reconocido, el cual se utilizó en una salsa de tomate.

Aleks Syntek publicó un gracioso video donde recordó que compuso el tema para la compañía de alimentos que, hasta la fecha, sigue siendo recordado por su pegadiza frase de “Quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate, lo que a ti te late”, entonó el cantante.

"Oye, ¿de casualidad sabes que yo compuse la canción de: Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra… ¿Qué te parece mi canción?”, comenta el cantante en su clip.

Sin embargo, las redes estallaron y publicaron su reacción junto a varios memes, hubo usuarios que expresaron que ya no les gustaba la canción al saber que Syntek la había escrito, por lo que hubieran preferido desconocer dicho dato.

Ante la gran cantidad de divertidas imágenes pero también de fuertes críticas, Aleks Syntek aseguró que no se toma personal lo que los demás dicen sobre su TikTok, así lo dijo en una entrevista con Maxine Woodside.

El intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” comentó que se alegra de que su video se haya hecho viral y que los memes surgieran, pues significa que causó emoción y trasciende en las redes sociales, por lo que se siente feliz al respecto.

Te respondo sinceramente, yo me reído mucho con todo esto, no me lo tomo personal, el hecho de que sea viral y que se hagan tantos memes, pues es que la gente le importo, y trasciendo para ellos, eso me hace muy feliz”, añadió en el programa “Todo para la Mujer”.