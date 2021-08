¿Por qué Alejandro Tommasi se retira de las redes sociales?

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de ser uno de los actores más queridos de México, Alejandro Tommasi no lo siente así y anunció su retiro de las redes sociales, ya que asegura que sus fans no lo apoyan como actor, pero sobre todo, como cantante.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el actor publicó una serie de clips en donde anuncia su retiro de las redes sociales, y sus motivos fueron porque siente que sus fans no lo apoyan y no lo quieren.

Explicó que hace varios días se lanzó como cantante en la plataforma de Spotify con un tema de Juan Gabriel, pero ninguna persona la descargó, por lo que se siente decepcionado de que su trabajo no le guste a nadie.

Pues estoy muy triste porque lancé una canción, el fin de semana, y no me han apoyado, no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular. Solamente 50 personas la han escuchado, la he publicado mucho y es mucho trabajo, es una canción muy bonita de Juan Gabriel”, dijo.

El actor, de 63 años de edad, destacó que a pesar de que invierte mucho tiempo de su vida contestando los mensajes de sus seguidores y platica con ellos en las redes aclarándoles sus dudas, no se siente querido ni apoyado por ellos.



AMENAZA CON DESAPARECER DE LAS REDES SOCIALES Y DEJAR DE HABLAR CON SUS FANS

Luego de que Alejandro Tommasi expresara su sentir ante la falta de apoyo de sus seguidores, amenazó con dejar definitivamente las redes sociales y seguir con sus proyectos que tiene pendientes, ya que ni como actor lo han valorado.

“He promovido mi disco y no me apoyan en nada. Cuando estuve en ‘La Dama de Negro’, nadie me fue a ver a ‘La Dama de Negro’… solamente comunicarles que uno como artista vive del público y pues al público le gustan los artistas, pero no soy un artista que les interese, solamente les gusta verme en la televisión en donde no pagan…”, añadió.

Insistió en que si quieren apoyarlo, tienen que descargar la canción en las distintas plataformas de música donde se encuentre, ya que el sólo escucharla no sirve de nada.



¿QUIÉN ES ALEJANDRO TOMASSI?

Alejandro Casares Tommasi, nació el en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1957 y está por cumplir 64 años de edad, y aunque es conocido como actor de teatro, cine y televisión, inició una licenciatura en literatura y teatro en la UNAM.

De acuerdo a su biografía en Wikipedia, Tommasi estudió arte dramático, jazz, dance, tap dance, canto, acrobacia y composición de piano, con la maestra Viola Spolin; jazz dance, con Russell Clarck; tap dance, con Lyn Fields.

Además, tomó clases de canto y composición en Los Ángeles, California, durante seis meses y ha realizado más de 50 telenovelas en Televisa, entre las que se encuentran: “El Hogar Que Yo Robé”, “Bianca Vidal”, “Carrusel”, “Imperio de Cristal”, “La Antorcha Encendida”, “Tres Mujeres”, entre muchas otras.

Pero es reconocido por sus seguidores por su personaje de “Justo Ramírez”, en “El Manantial”, melodrama protagonizado por Adela Noriega y Mauricio Islas, y compartió su papel antagónico con Daniela Romo y Karyme Lozano.