AMLO usa tema de Juan Gabriel para negar presupuesto a los medios

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decidió enviar un mensaje a los medios de comunicación a través de una de las canciones más exitosas de Juan Gabriel.

En plena conferencia mañanera realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mandatario presidencial pidió a su gente que reprodujera el tema “Déjame vivir” para negar el presupuesto a los medios de comunicación del País.

“Antes se destinaba mucho dinero del presupuesto para la publicidad en los medios, en el gobierno anterior a razón de 10 mil millones de pesos al año, eso es pecado social”, comenzó AMLO.

Ese dinero va a la pensión de adultos mayores, becas, compra de vacunas y aunque ataquen y ataquen, lo que diga mi dedito, no, no, no”, expresó, citando uno de los versos de la canción de “El Divo de Juárez”.