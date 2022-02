Alejandro Speitzer disfruta de su soltería y lanza indirecta a Ester Expósito

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Speitzer sigue demostrando el talento mexicano con distintas producciones internacionales en las que ha logrado participar, es por ello que fue el invitado especial para la revista Esquire, donde protagonizó el nuevo número de la edición mexicana y ofreció una entrevista exclusiva para la periodista Lydia Cacho.

Entre las pláticas sobre sus nuevos proyectos, el famoso se sinceró sobre su vida personal y abrió su corazón ante los cuestionamientos sobre su expareja, la actriz Ester Expósito, conocida por formar parte del elenco de la serie original de Netflix "Elite".

Por su parte, la española dio vuelta de página e inició una nueva relación sentimental con Nicolás Furtado, con quien anunció su relación luego de ser vistos para recibir el Año Nuevo juntos en Uruguay, país natal de Furtado, y fue hace unos días que el protagonista de "El Marginal" viajó hasta México para sorprender a la actriz en su cumpleaños.

Mientras que Alejandro Speitzer dejó en claro que está disfrutando de su soltería y que no tiene planes de ser involucrado con otra mujer próximamente, ya que en la entrevista mencionó que se siente muy feliz con el tiempo de calidad que está pasando con él mismo.

Es sano no tener que vivir en pareja. Me hace bien caminar solo y descubrir quién soy en silencio, soy mucho más feliz ahora", confesó.

Asimismo, el ganador al Mejor actor juvenil en 2014 confesó uno de sus retos personales, el cual se trata de pasar más tiempo solo con el fin de conocerse más íntimamente y aprovechará su tiempo en Madrid para disfrutar de 'su soledad', confirmando que no es probable que se le vea en un noviazgo muy pronto, aunque también admitió que se considera un hombre romántico que le agrada sentirse enamorado.

"A mí me define el amor, me gusta estar enamorado porque es el momento cuando me desprendo del ego y me entrego a la relación amorosa de forma totalmente incondicional", concluyó Alejandro Speitzer sobre el tema de las relaciones y su reciente ruptura con Ester Expósito.