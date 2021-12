Alejandro Fernández explota contra prensa que relaciona a su hermano con el narco

Ciudad de México.- Alejandro Fernández se molestó con la prensa por la publicación de un libro sobre la vida de Vicente Fernández.

En la publicación, de la periodista argentina Olga Wornat se habla también de la relación de Gerardo Fernández, hermano de Alejandro, con el crimen organizado.

Te puede interesar: Vicente Fernández Jr. responde a periodista que relaciona a su familia con el narco

“El Potrillo” dijo desconocer lo que dice el libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández”.

Sin embargo, mientras un reportero le mencionaba que ese texto refiere que su hermano Gerardo era cómplice del secuestro de Vicente Jr., Alejandro dijo molesto:

Te puede interesar: ¿Cuál es la relación entre los hijos de Vicente Fernández y el narco, según Olga Wornat?

¿De qué me hablas?... o sea., güey a ver, habla bien de lo que vas a decir, porque si no, a ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado, o sea, habla de lo que vas a decir, no me preguntes pend%&*¨”.