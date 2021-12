Vicente Fernández Jr. responde a periodista que relaciona a su familia con el narco

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. se manifestó en relación al libro de 'El último Rey' de la autora Olga Wornat, donde apunta a un integrante de la familia Fernández por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, manifestó el hijo del “Charro de Huentitán” a la revista TVyNovelas.

Apegado al texto de Wornat, proyecta una imágen íntima de la dinastía Fernández, que parte desde su humilde oirgen hasta los fuertes relatos de traición e infidelidad entre los hijos de Chente.

El secuestro de Fernández Jr.

Durante una entrevista con Julio Astillero, la autora detalló que su libro comienza con el secuestro de Fernández Jr. además de describir la vida de Gerardo Fernández quien según sería quien se quedaría con el legal del intérprete de 81 años por la forma en que ha manejado la disnatía.

Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho. Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”

Explicó la reportera en dicha entrevista.

De la misma manera, en ese escrito, Olga señala a Gerardo como amigo de Ignacio Nacho Coronel, fallecido narcotraficante que fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Nacho Coronel

“(Nacho Coronel) iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos (...) y todavía continúa en esa línea de relaciones de hermanos”, enunció la argentina destacando que su relato lo obtuvo de diversas fuentes.

Conjuntamente, la reportera aseguró que cuando Vicente Jr. estuvo “desaparecido” por varias semanas en abril de este año, fue gracias a Gerardo, quien lo internó en contra de su voluntad en una clínica de rehabilitación a pesar de que no es adicto a ningún tipo de sustancia.

Finalmente, en esa charla señaló que su obra literaria trata de brindar un panorama de los buenos y malos momentos del longevo cantante pues su finalidad es ahondar en su vida y destapar aquellos detalles poco conocidos de la dinastía.