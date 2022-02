Alejandro Basteri bloqueó partes de su vida y las revivió con la bioserie de Luis Miguel

Ciudad de México.- Alejandro Basteri se sinceró sobre su vida tras la partida de sus padres.

Durante la promoción de la marca de ropa Basteri Collection, creada en honor a su mamá, Alejandro reconoció que el proyecto ‘Luis Miguel, la serie’, le hizo recordar parte de su vida que tenía bloqueada.

Te puede interesar: Stephanie Salas sí usaría diseños inspirados en la madre de Luis Miguel

“Un tema de abrir ciertos campos en la relación familiar, como es la exposición que tuvimos muy conocida de mi familia (la bioserie de Luis Miguel), tenemos ese tipo de temas, uno tiene cierto tipo de bloqueos naturales que el humano tiene, para que no seas afectado. Mi intención cuando empecé a vincular memorias, de lo que realmente significaba y significa mi vida, es hacer algo honorífico a alguien que tú amas y que tú siempre has querido toda tu vida, pero que por bloqueos en la cabeza dices ‘bueno no’, pero de repente llegan este tipo de situaciones y empezamos con la idea de, con un grupo de empresarios importantes, hacer algo honorífico que tuviera que ver con la memoria de ella que es tan importante en mi vida, y lo repito, que es a quien le debo la vida”, confesó Alejandro.

La bioserie influyó en su decisión de diseñar ropa

De la misma forma, Basteri reconoció que la bioserie influyó en su decisión de diseñar ropa. “Abrí muchos campos en el tema de sensibilidad, y decidimos hacer algo especial, de hecho, artistas muy importantes que quisieron ofrecerme algo honorífico en cuestión a hacer un monumento, pasó el tiempo, y nos dimos a la tarea de hacer las cosas como deben de ser y que a ella le haya significado algo tan importante como hacer la ropa, diseños, de hecho, viene en la serie, le encantaba”.

Te puede interesar: Hermano de Luis Miguel publica conmovedor mensaje a su madre Marcela Basteri

Después de que la periodista Pati Chapoy le preguntó si saber coser, el hermano del intérprete de “Suave” confesó: “Yo viví desde los 14 años solo, para mí hacer todo lo que ha tenido que ver con cuestiones de casa, ¡hasta mecánico soy!, estudié dirección y cinematografía, multimedia, televisión, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo, y siempre he estado en el arte. Me dejaron desde los 14 años, nos dejaron, mi vida me dio la oportunidad de estar aprendiendo cosas por mí solo”.

Por otra parte, Alejandro contó que, a pesar de estar unidos, no tiene una relación tan cercana con sus hermanos, pues no se ven muy seguido.

Te puede interesar: Alejandro Basteri estalla con preguntas sobre Luis Miguel y aclara si es real lo que se cuenta en su serie

“Ya no tenemos 15 años, cada quién tiene una vida, nos respetamos mucho, yo creo que tenemos una familia muy corta, pequeña, y yo soy muy respetuoso de mis dos hermanos, y siempre los voy a amar, y siempre los voy a querer, y siempre los voy a respetar en todos los sentidos. Intentamos (vernos seguido), pero no tenemos 20 años…”, dijo al respecto.

Finalmente, Alejandro Basteri subrayó que su compañía de moda no es una cuestión comercial. “Yo hablo por mí, yo no soy vocero de nadie, de mis dos hermanos, los amo y los adoro, yo hablo por mí. Ahorita como lo que platicamos que estoy reviviendo cosas que tenía tapadas totalmente, y gracias a esta eventualidad que es abrir el tema de mi familia, pues empiezo a sentir como que una emoción especial, de mucho extrañar, por algo estoy haciendo lo que estoy haciendo, no es una cuestión de negocios, es una cuestión de corazón”.