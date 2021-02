Alejandra Guzmán recuerda con nostalgia el bautizo de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán recordó con nostalgia el momento en que bautizó a su hija Frida Sofía, producto de su relación con Pablo Moctezuma.

Durante el programa “Despierta América”, la cantante fue cuestionada por la famosa fotografía en la que se le ve junto María Félix, La Doña, mientras sostenía en brazos a su hija, por lo que conmovida contó:

“Ahí están Miguel Blasco, quien me descubrió, Pablo, el papá de mi hija y la Doña […] pero era de armas tomar… decía ‘yo soy su padrina’, y yo ‘lo que quieras doñita, lo que quieras’, o sea muy fuerte, pero me gusta porque ¡qué madrinón! Ella fue la mejor amiga de Estela Moctezuma, que fue mi suegra, y entonces ahí estamos todos en el bautizo de Frida Sofía”.

Al recordar cómo le dio la noticia de su embarazo a Doña Silvia Pinal, Ale relato: “mi mamá se estaba maquillando y yo ‘mami tengo algo que decirte’… y no me volteaba a ver hasta que le dije ya en el espejo ‘estoy embarazada’, y ya me volteó a ver y yo ‘¡ay, aleluya!’, pero me dijo algo muy importante, me dijo ‘yo tengo 4 hijos y mi carrera nunca se ha visto interrumpida, entonces tu puedes tener a tu hija no hay ningún problema’”.

Posteriormente, contó la forma en que modificó su estilo de vida para convertirse en madre. “Lo decidí, al otro día fui a que me sacaran sangre y dejé el reventón, dejé muchas cosas de un día para otro, fue un cambio muy fuerte, pero yo deseaba tener un hijo porque toda mi familia tuvo hijos muy jóvenes, entonces, yo decía ‘¿yo por qué no?’, y entonces tuve a mi hija a los 24, que casualmente mi papá también me tuvo a los 24 años, ¡qué chistoso!”

Sobre la forma en que Don Enrique Guzmán trataba a Frida Sofía, la rockera contó: “mi papá siempre estuvo babeando con Frida y siempre he sido su consentida, entonces la trata igual que a mí, y le da el amor que me dio a mí, y mi mami siempre me pregunta por Frida”

Finalmente, al ser cuestionada sobre lo que admira de su única hija, La Guzmán dijo: “Frida es una niña todavía, llena de talento, ella tiene oído absoluto, es muy cariñosa, es muy talentosa, tiene muy buenas ideas, yo creo que ella es muy inteligente y ha estudiado mucho, es la única en la familia que tiene un título, entonces eso se lo aplaudo porque yo nunca fui buena estudiante, entonces me da mucho orgullo que en las mejores escuelas de Estados Unidos […] le gusta también la onda de fitness, que es como yo, yo la veo reflejada, me veo en un espejo porque somos muy iguales… y a su padre también, si tiene sus genes, siempre sacamos de los dos, yo estoy muy orgullosa de ella, la he puesto a cantar conmigo, entonces es mi hija, cómo no lo va a ver con tanto amor”.