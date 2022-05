Alejandra Guzmán "es una malagradecida y no sabe ser una buena amiga", dice la vocalista de "Kenny y los Eléctricos"

En una entrevista con Inés Moreno, Kenny Avilés, vocalista y líder de la banda de rock mexicana "Kenny y los Eléctricos", habla acerca de cómo Alejandra Guzmán no supo ser una buena amiga con ella.

Además, Kenny menciona que, pese a las acusaciones que Silvia Pinal hacía en su contra diciendo que su amistad era una mala influencia para su hija por creer que le vendía drogas, Alejandra ya era una gran consumidora de drogas cuando ambas cantantes se conocieron.

Fuertes declaraciones

Si bien, la relación conflictiva entre Alejandra y su madre es de conocimiento público, la cantante de "Kenny y los Eléctricos" dio a conocer que Silvia no quería que su hija fuera cantante; esperaba que Alejandra fuera actriz.

Finalmente, Kenny dijo que ella y Alejandra no se ven desde hace muchos años y que no terminaron su amistad de mala manera, pero afirma que Alejandra "no supo tener una amiga", que no es un ser humano agradecido, ya que Kenny le ofreció terapias, le daba ayuda y dinero cuando lo necesitaba y Alejandra no supo valorarlo, por lo que no le interesa ni tiene ganas de tener esa amistad.

