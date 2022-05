¡No se dio por vencido!; Luis Fonsi habla de lo difícil que fue su divorcio con Adamari López

Después de más de 10 años de divorcio, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi reconoció que separarse de la conductora Adamari López fue algo muy difícil para él, pero que esa experiencia le ayudó para saber cómo enfrentarse a otras situaciones en su vida.

No entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunte cuando uno no quiere hablar de eso”, dijo. “Cuando uno mira hacia atrás uno dice ‘este fue un momento duro’. Fue muy duro y sufrí mucho, pero gracias a ese momento me pasó esto”, mencionó refiriéndose a la vida que lleva actualmente. “Un divorcio obviamente no es nada divertido para nadie”, comentó el cantante para un programa chileno, De tú a tú.