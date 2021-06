Alejandra Guzmán confiesa que toma antidepresivos tras la denuncia de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán finalmente rompió el silencio luego de que su hija la denunciara y a su padre Enrique Guzmán por violencia familiar, acoso sexual y corrupción de menores.

En entrevista a “Ventaneando”, la cantante de “Reina de Corazones” no mencionó directamente el problema legal en contra de la joven, pero sí afirmó que su salud psicológica se ha visto afectada de tal forma que está tomando antidepresivos.

Ahorita estoy haciendo todos los días diferentes meditaciones […] que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy también con una terapeuta […] y ella me está ayudando, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte”.

Aseguró que nunca había enfrentado una situación así en su vida, pero trata de mantenerse tranquila.

“No ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que yo puedo ayudar de alguna manera”, comentó.

“Esta es la prueba más dura de mi vida, y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas o cómo sucedan, por eso yo no pierdo la fe. Toda la familia somos una familia disfuncional, pero muy talentosa, muy cariñosa, muy transparente”, expresó.

“ESTOY ENTRE LOS DOS AMORES DE MI VIDA”: ALEJANDRA GUZMÁN

Respecto a cómo enfrenta su padre las acusaciones de abuso sexual de Frida Sofía, Alejandra comentó que también está afectado y se siente en medio de dos personas muy importantes para ella.

“Mi papi ya está mejor, hemos estado hablando mucho, yo sé por lo que está pasando porque es una situación muy, muy dolorosa, yo he estado también en esta situación durante años, y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos, de mi vida”, lamentó.

Finalmente, La Guzmán dijo estar preocupada por su hija y al final su padre también tiene derecho a defenderse.

“Al final creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente, siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija, que la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho, […] yo soy la que más quiero que se solucione, pero pues también mi papá tiene derecho a defenderse”.

Hasta el momento, Frida Sofía no ha reaccionado a la entrevista de su mamá con para programa de Pati Chapoy.