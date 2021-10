Alejandra Guzmán asegura ser una mujer “honesta” tras ser involucrada en los Pandora Papers

La cantante mexicana rompió el silencio luego de que su nombre apareciera en la investigación denominada ‘Pandora Papers’, que expone las fortunas ocultas en paraísos fiscales de algunas personalidades adineradas de distintos ámbitos.

En entrevista para el programa Ventaneando, Alejandra Guzmán defendió su honor, asegurando ser una persona dedicada a su trabajo desde su juventud.

Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”, dijo la intérprete al respecto.

Y para dar muestra de su palabra, la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal presentó su línea de joyería, la cual realizó junto al diseñador Daniel Espinoza, misma que le ayudó a olvidarse de toda la controversia que vivió tras las declaraciones que Frida Sofía hizo en su contra.

“A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo, y yo empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata y en el taller también estuve días”, explicó.

Por otra parte, La Guzmán empleó su característico sentido del humor para no contar las aventuras que vivió en la discoteca Baby´O, luego de escuchar la noticia sobre el incendio del lugar.

“¡Ay!, pero hace años que ni salgo a las discotecas… eso sería como cuando tenía… que me escapaba de mi casa, a los 14 o 15 años… ¿para qué te digo cosas que no debo?… es que el fuego puede con todos, o sea a veces hay mucho por ahí que no se dice, y es mejor que no se diga”, finalizó.