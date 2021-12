¡Alegría al estilo del Conejo Malo! Bad Bunny recrea video original de "La Macarena" para Vogue

ESTADOS UNIDOS.- La nueva campaña de Vogue se impregnó del estilo latino además de contar con una mezcla de nostalgia, y es que uno de los artistas más exitosos del momento fue el protagonista del nuevo video viral que presenta "La Macarena", uno de los sencillos más icónicos de los 90's.

Se trata de Bad Bunny, quien se unió a Imaan Hammam, Iris Law, Paloma Elsesser, Sherry Shi y Richie Shazam que se unieron a las destacadas maniquíes que aparecen en el nuevo audiovisual de la revista de moda que decidió homenajear al clásico que se estrenó en 1995.

En el video aparece el intérprete de "A tu merced" junto a las modelos bailando la clásica coreografía de la canción de Los Del Río, el cual ha causado gran sensación en las redes sociales y parece ser que los usuarios no pueden dejar de hablar de esto, ya que una vez más el Conejo Malo cumplió las expectativas de sus fieles seguidores.

Dicho clip fue dirigido por Bardia Zeinali y protagonizado por el reguetonero, por su parte Vogue invitó a todos a realizar los mismos pasos de baile y seguir reproduciendo este increíble video: “Es un desafío de TikTok que está esperando a suceder. Mira como Bad Bunny, Imaan Hammam, Paloma Elsesser, Iris Law y más dan su propio toque a una de las pistas más icónicas de los 90″.

Mientras que la directora del clip expresó en entrevista con la famosa revista que: “Siento que la ‘macarena’ está muy ligada al fenómeno de bailes en TikTok. El video tiene varios encuadres y un efecto de máquina traga monedas en vertical”.

Cabe recordar que el famoso tema de "La Macarena", fue una canción lanzada a finales de los 90 y principios del 2000, logrando posicionarse como un hit internacional con el que ahora Bad Bunny lo retoma para darle la bienvenida a "Vogue Macarena".

Y, de acuerdo a la revista de moda, coincide con los inicios del frenesí de la moda en estos tiempos, específicamente a los pantalones a la cadera, vientres descubiertos, blusas ajustadas y los colores neones.

La misma marca invitó a los usuarios a unirse al desafío llamado "Vogue Macarena", en el que sugiere a los espectadores que vistan al estilo de primavera mientras escuchan esta canción y bailan los nueos pasos que no están lejos del toque original del sencillo de los 90.

De momento, la página oficial de Instagram de la revista de moda contiene varias publicaciones relacionadas al tema, en donde los comentarios alegres no se hicieron esperar y varios internautas expresaron que esto era lo mejor que había ocurrido para finalizar el año.

"Demasiada diversión", comentó Donatella Versace, "Esto es lo mejor que he visto ahora", "Esta canción la bailábamos todo el tiempo en la secundaria", "Esto era lo que no sabía que necesitábamos pero ahora lo hacemos", "Me encanta esto", "Me encanta la vibra y la diversidad que hay en este video", "Parece que tengo que buscar en mis archivos y encontrar algo de Voyage", este último escrito por Kate Hudson.