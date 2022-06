Alan Tacher revela secretos de La Academia: los sobres de los eliminados estaban en blanco

MÉXICO.- El pasado domingo 19 de junio, Yordi Rosado publicó una nueva de sus famosas entrevistas, en esta ocasión con Alan Tacher, uno de los conductores más conocidos de la televisión mexicana.

Tacher se animó a revelar algunos secretos de La Academia, el programa en el que participó y que hace dos semanas estrenó una nueva temporada, con la que celebran 20 años desde su estreno.

El conductor contó que su carrera en la televisión inició después de completar sus estudios en la Universidad de la Comunicación y dijo que fue gracias a Pati Chapoy que alcanzó el éxito que tuvo en La Academia.

Entre los secretos que compartió el público, uno de los más sorprendentes fue que, durante el reality de canto, nunca leyó realmente los nombres de los eliminados, pues el sobre que le entregaban estaba en blanco. Según dijo, esta fue una estrategia para que él sintiera la emoción al igual que el público.

Mi productor era un genio. Me decía el nombre por el chícharo. El sobre, y lo tengo que decir aquí abiertamente, para darle más emoción, estaba en blanco. Le gustaba hacerlo tan real que no me decía el nombre. Yo no sabía quién iba a salir, estaba como la gente, pero mi terror era que se le olvidara quién iba a salir", confesó a Yordi.

Su terror se hizo realidad

El conductor contó que en una ocasión sí tuvo problemas por esta arriesgada estrategia, porque a su productor se le olvidó el nombre del expulsado. “Nunca me lo dijo y me dice, ya puedes decir el nombre […] y me gritaba hijo de la ching** ya dilo […] yo esperando a que este pend** me dijera el nombre”, contó.

Sin embargo, gracias a una compañera, el productor recordó que nunca le mencionó el nombre y finalmente todo salió bien. Tacher dijo este fue uno de los momentos más estresantes de su carrera.