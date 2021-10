Aislinn Derbez recuerda accidente de equitación: "Quedé en shock y perdí la memoria del evento"

CIUDAD DE MÉXICO.- La hija mayor de Eugenio Derbez compartió con sus seguidores en redes sociales un momento traumatico de su niñez, al recordar un accidente que sufrió practicando equitación al lado de su padre.

Desde su perfil de Instagram, Aislinn Derbez narró el aparatoso accidente que sufrió y que ocasionó lesiones graves, al grado de perder la memoria de lo que ocurrió cuando tenia tan solo 12 años.

La actriz de “A la mala” compartió su mala experiencia con este deporte y explicó las razones por las que todavía lo practica, logrando una pronta reacción de sus más de 11 millones de seguidores en la red social.

La actriz explicó en su post como fue la experiencia que casí la hace no volver a montar un caballo en su vida, recordando que fue una actividad que desarrolló al lado de su padre, pero le trajo tristes recuerdos.

"Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a montar y me caí del caballo, se me quedó el pie en un estribo y me arrastró galopando varios metros, tuve heridas fuertes, quedé en shock y perdí la memoria del evento", narró al inicio de su post.