Aislinn Derbez habla de su contagio de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez ha podido hacer una larga trayectoria artística en la que se ha convertido en una de las favoritas por parte del público, gracias a su carisma y belleza.

Desde su separación con Mauricio Ochmann ha estado en constantes controversia, aunque desde hace unos meses dio a conocer que ya había comenzado una relación con el reconocido ‘influencer’, Jonathan Kubben.

Hace unas horas la hija mayor de Eugenio Derbez, reveló que a principio de año se encontraba viviendo momentos complicados, porque se habría contagiado de Covid-19 y tuvo que estar 2 semanas aislada, a lado de su hija Kailani.

Por si fuera poco la actriz reveló que esta situación le ayudó para poneler un “stop” a su vida porque durante el 2021 habría pasado tantas cosas que el ritmo de su vida estaba mucho más rápido del que estaba acostumbrada.





Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho… me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas…

Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina. Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien…” escribió la actriz.

Aislinn confesó que al intentar hacer tantas cosas profesionales y personales, terminaron por frustarla y agotarla, por eso le recordó a sus seguidores de la importancia de invertir tiempo en uno misma.

En la publicación recibió cientas de muestras de cariño y buenos deseos por parte de sus fanáticos, que externaron su preocupación: “pausar y recargar”, “eres afortunada, lo superaste ahora piensa en ti”, “siempre dir´re que me dolió tanto el cuerpo que me partió el alma” son algunos de los comentarios que se pueden leer.



¿Aislinn Derbez dejará redes sociales?

Durante los primeros días del mes de enero la artista mexicana realizó una publicación en redes sociales donde admitió que no habría tenido la motivación para navegar y volver a las plataformas digitales.

"Desde que terminó el año he sentido pocas ganas de entrar a redes sociales. Y se ha sentido bien. Ha sido un inicio de año muy particular más sensible de lo norma y con muchas ganas de parar” fue parte de lo que escribió la artista.