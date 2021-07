Aislinn Derbez confiesa cual es su mayor satisfacción y tiene que ver con Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Aislinn Derbez compartió una de las cosas que más la hacen sentir orgullosas de sí misma y que tiene que ver con el matrimonio de varios años que mantuvo con el también actor Mauricio Ochmann.

En uno de los más recientes episodios de su podcast "La magia del caos", en compañía de las conductoras Lety Sahagún y Ashley Frangie de Se regalan dudas, las tres mujeres hicieron una ronda de preguntas y respuestas íntimas.

Cuando llegó el momento de develar el mayor miedo de cada una, Aislinn confesó que una de sus más grandes preocupaciones es "darme cuenta que se me fue la vida y nunca la vivi", comentó haciendo referencia a que le teme a no disfrutar lo que hace.

Derbez se sincera ante sus amigas

Sin embargo, confesó que hay una cosa en su vida de la que es consciente de que disfruta de manera plena: “Algo de lo que estoy súper orgullosa es de que disfruté mi matrimonio como no tienen una idea”, aseguró la protagonista de "La casa de las flores".

La hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel dijo que cada viaje y momento que pasó a lado de Mauricio Ochmann lo disfrutó como si fuera el último, por lo que aprendió unas gran lección.

“Ahorita que estoy separada amo lo que viví en ese matrimonio, me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño, porque sí lo disfruté tanto y estuve tan presente en tantos momentos y di mi cien por ciento todo el tiempo en tantos momentos, que entonces ya que estoy fuera de y ya que estoy en otro nivel, digo ‘No lo extraño’”, reflexionó la también modelo.

Satisfecha con lo que vivió en su matrimonio

Si bien en diversas ocasiones ha compartido que la época de su separación ha sido de las más difíciles de su vida, la intérprete de "A la mala" se encuentra actualmente en paz con lo que vivió al lado del protagonista de "El Chema": “Para nada me arrepiento, amo lo que viví y me quedo llena y satisfecha”.

“Fueron los momentos más hermosos que viví en mi vida, pero tampoco es como que quiera regresar ahí”, destacó Aislinn. Y reveló cuál es la razón por la que no extraña a su ex pareja: “Cuando sí estuviste presente y sí diste tu cien por ciento, ahí es donde no te quedas con ganas y nada más lo recuerdas como ‘Qué rico’”.

Sin embargo, existe una persona con la que Aislinn siente que no ha disfrutado todo el tiempo a su lado. ”Sí me pasa de repente con mi hija, que a veces estoy tan ocupada y haciendo tantas cosas, que acaba el día y digo ‘Sí me siento con culpa porque pude haber estado más presente, pude haber disfrutado más y no lo hice y la extraño’, y extraño jugar con ella”, confesó Derbez.



Borrón y pareja nueva

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se casaron el 11 de mayo del 2016 y mantuvieron una relación de cuatro años, en la que incluso tuvieron una hija llamada Kailani.

Sin embargo, la pareja anunció su separación a mediados del año pasado, pero ambos terminaron en buenos términos. Incluso compartían mensajes de cariño.

A mediados de este mes, Ochmann compartió unas fotografías que dejaban ver que se encuentra ahora en una nueva relación amorosa con la modelo sonorense Paulina Burrola.

A pesar de los fuertes rumores de que Ochmann tenía interés en Burrola aún estando con Aislinn, la nueva pareja se ha mostrado muy enamorada, mientras que Derbez ha continuado con su vida normalmente.