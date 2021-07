Aislinn Derbez asegura que no extraña a Mauricio Ochmann, pues “quedó satisfecha con su matrimonio”

CIUDAD DE MÉXICO. – A más de un año de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la propia modelo y actriz ha revelado detalles, tanto de su vida, como de su divorcio del actor mexicano de 43 años.



Ahora, y por medio de su canal de Youtube, la hija de Eugenio Derbez habló sobre lo “satisfecha” que se siente sobre las vivencias en su matrimonio, al punto de que no extraña, ni quisiera regresar con el padre de su hija, comentó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Algo de lo que estoy súper orgullosa es que disfruté mi matrimonio como no tienen idea, íbamos de viaje y lo disfrutaba, hacíamos cosas y lo disfrutaba, y me quedó una lección maravillosa”, explicó la actriz de “La Casa de las Flores”.



No volvería con Ochmann



Aprendí una lección maravillosa. Ahorita que estoy separada, amo lo que viví en ese matrimonio, me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño porque sí lo disfruté tanto y di mi 100 por ciento en tantos momentos que ahora que estoy fuera de y en otro nivel, no lo extraño y para nada me arrepiento. Amo todo lo que viví, y me quedo llena y satisfecha, son de los momentos más hermosos que he tenido en mi vida, pero tampoco es como si quisiera regresar ahí”, contó Aislinn.



En la charla que tuvo con Lety y Ashley por medio de su podcast en Youtube, la actriz reconoció la “actitud tóxica” que suele adoptar cuando está en pareja y aseguró que aún está trabajando para eliminar ese lado suyo.



“Siento que cuando estoy en pareja, como que algo pasa que me dejo de hacer cargo de mí y espero que la otra persona me rescate, que me dé ese hogar que necesito, me resuelva ciertas cosas y lo hago inconscientemente y me doy cuenta que me abandono a mí y dejo de darme lo que necesito esperando que otro lo haga por mí”, aseguró.



Para finalizar, Asilinn Derbez expresó que las cosas que suele dejar de lado cuando está en una relación son actividades importantes, como hacer ejercicio o comer bien, pues señala que siempre espera a su pareja para hacerlo, y si él no quiere ejercitarse, por ejemplo, ella tampoco lo hace. La actriz señaló que es algo en lo que está trabajando, y sin bien, asegura que ha sido un proceso difícil, continúa intentando mejorar esa parte de su vida.