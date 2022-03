Aislinn Derbez aparece en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez es una de las actrices con más trayectoria artística en México, pero también se ha vuelto muy polémica desde que dio a conocer su separación con Mauricio Ochmann.

Actualmente la actriz se ha dedicado a cumplir sus proyectos personales y profesionales, que ambos ha ido combinándolos, cómo su podcast ‘La Magia del Caos’ que ha sido todo un éxito porque ha abierto su corazón y ha tocado temas profundos y muy emocionales.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Aislinn compartió una fotografía en la que aparece con un traje de baño de dos piezas en color blanco que le permitió ver su ‘cuerpazo’.

Sin embargo la artista aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores en el que reveló que se encuentra experimentando parte de su libertad es gracias a su esfuerzo y trabajo que hace en su día a día.

Últimamente me ha sorprendido experimentar que mi libertad está MUY relacionada con mi disciplina.Antes pensaba que la libertad se trataba más de hacer lo que quiero cuando se me antoja; y aunque se siente bien por un rato difícilmente me traía bienestar y estabilidad a largo plazo.Y como todo es esta vida es un dar y recibir; he notado cómo la recompensa y la sensación de libertad es directamente proporcional a mi voluntad y mi esfuerzo” escribió en la publicación.