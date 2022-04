Adriel Favela, sale del molde del regional mexicano

Tijuana. BC.- Su visión es clara, ser auténtico. Adriel Favela ya no se anda por las ramas, en su carrera se mueve por distintos universos, se sale del molde con diferentes experimentos musicales, se viste con clase, lo mismo se pinta las uñas que se pone joyas, es la nueva era de un regional mexicano, sin perder el rumbo.

De trato sencillo, mirada fuerte, voz firme, Adriel comparte la felicidad que hoy en día lo invade, una carrera que está dando frutos, luego de haber atravesado por distintos caminos espinosos.

“Al final del día es un combo de cosas, es la gente con la que te rodeas, las decisiones que tomas, el camino que quieres y la visión que colocas y cualquier persona en el mundo puede lograr su objetivo tener todo eso alineado”, consideró el cantante.

El historial de Adriel Favela

Hoy en día Adriel es feliz, en su historial tiene un trago amargo de 40 minutos privado de su libertad, caídas llenas de lodo y raspones como él las llamó.

“Soy una persona optimista, hay viejitos muy sabios al que uno debe aprender, la paciencia es clave, me ha tomado mucho, pero aquí andamos”, dijo el intérprete de “Contigo no fue”.

A sus 29 años hoy se viste como viene en gana, el furor de las marcas ya no está en sus pendientes, aprendió a buscar lo individual en vez de lo comercial, aunque esta vez lo combinado negro de su ropa hizo contraste con sus calcetines blancos con azul.

Rebelde del regional

“Yo soy muy rebeldón, viene el regional más open mind, viene mucho del trabajo que hemos marcado, nos ha llevado cuatro años la evolución”, dijo que había voces del regional que pensaban que los tatuajes por ejemplo lo llevarían al fracaso.

“Todos dicen exprésate, pero a la hora que lo haces, todos se asustan, entonces realmente es como vive y deja vivir, en mi punto de vista y es lo que proyecto tal cual”, puntualizó.

Dice levantarse escuchando a Vicente Fernández, se suma al reguetón intenso o se pone romántico con Camilo, gusto particular de su novia Estíbaliz Badiola.

Versátil

“Soy muy versátil y es lo que les proyecto a todos los que me siguen, la música va de la mano con la mano, además de que la Negra (novia) tiene mucho que ver”, asumió.

Aprendió a compartir, creó su empresa Esperanto Music donde hasta ahora tiene cuatro artistas firmados, entre ellos “El Bala”, a quienes les dará el apoyo que él siempre buscó cuando inició.

“Yo quise siempre que se me ayudara de esa manera, me llevó a tropezarme el creer que todo mundo era mi amigo, y me iba a desear el bien.

El Internet

“Hoy en día con el Internet te puedes dar cuenta de contratos y porcentajes, siempre les digo (sus artistas), ustedes son su contador, su abogado, no se metan en problemas”, recalcó.

Adriel Favela formará parte del elenco musical del Tij Music Fest que se realizará este sábado 9 de abril en el Estacionamiento de Estadio Caliente, también participarán Nortec (Bostich y Fussible), El Bala, Dj Née, Strecci, entre otros.

En marzo pasado Adriel Favela estuvo en España invitado por C. Tangana, el rapero madrileño con el que grabó el tema “Cambia!” junto con Carín León.

“Llevar la bandera mexicana por todo lo alto se dice fácil, pero lograrlo es tocar piedra, fue una experiencia que al menos tan lejos no la había experimentado, íbamos a ojos cerrados, fue como llevarle tacos al mundo”, puntualizó quien promueve su disco “Cosas del diablo”

Adriel Favela forma parte de esta nueva etapa del regional mexicano, con ideas frescas, colaboraciones en otros países que harán voltear a México.

Al detalle

Cantante: Adriel Favela

Evento: Tij Music Fest

Lugar: Estacionamiento Estadio Caliente

Fecha: Sábado 9 de abril

Elenco: Nortec (Bostich y Fussible), El Bala, Dj Née, y Strecci entre otros