Adriana Fonseca recuerda cómo conoció a su esposo

MÉXICO.- Adriana Fonseca fue una de las invitadas de honor para el programa de Unicable, “Montse y Joey” donde se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida como la vez que casi moría a causa de una bacteria.

En lo que la charla continuaba, las conductoras aprovecharon la presencia de la actriz para preguntarle sobre su vida personal donde surgió el tema de su relación con su esposo, a quien Fonseca conoció en México mientras ella trabajaba en teatro.

La famosa confesó que cuando conoció a quien sería su futuro marido, no tenía interés en tener ninguna relación sentimental, pues estaba bastante concentrada en sus proyectos y en el próximo trabajo que tenía planeado en Miami. Sin embargo, Adriana reveló que su esposo la convenció por su humor y simpatía.

Es súper simpático, me hace reír muchísimo, es súper Light, cero dramas, cero celos. Me deja ser libre, es tranquilo, no es fiestero, o sea, tiene mil cualidades. Soy mayor que él, así que, pues así”, expresó durante el segmento.