Adriana Fonseca revela que casi pierde la vida a causa de una bacteria

MÉXICO.- Adriana Fonseca se ausentó de Televisa por 14 años por distintas razones que estuvieron posponiendo su regreso, entre las cuales destacó que empezó a experimentar en otros ámbitos como el teatro, además de estudiar en Miami y, por último, por casarse hace 10 años.

La actriz mexicana destacó en el programa por revelar una difícil situación que enfrentó hace algunos años, pues contrajo un virus que casi le provoca la muerte, aunque resaltó que no tuvo nada que ver con el coronavirus.

Entre el 2009 y 2010 cuando Fonseca casi pierde la vida a causa de una bacteria, por la cual tuvo que enfrentar siete cirugías mientras se encontraba viviendo en Los Ángeles, según narra, este suceso le hizo valorar más su vida.

Fue una segunda oportunidad de vida, hay una Adriana de antes y después. Antes era más fiestera, me creía lo máximo, que no me iba a pasar nada. Estaba desubicada, de verdad que todo me llegó muy fácil y a lo mejor no lo valoré tanto. Me pasa esto y fue una sacudida enorme”, reveló en el programa.