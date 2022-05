Adrián Uribe le pide a Belinda que le venda el anillo de compromiso: "¿Cuánto es lo menos?"

MÉXICO.- Aunque la polémica entre Nodal y Belinda ha causado indignación entre el público, algunos también han hecho bromas sobre la situación, como fue el caso de Adrián Uribe.

Junto a los comediantes Adal Ramones y Omar Chaparro, Uribe se burló del controversial anillo de compromiso que quedó en medio de los cantantes y cuyo destino ha causado dudas debido a su valor de casi 60 millones de pesos mexicanos.

En el programa Tu-Night los conductores retaron a Uribe para que le enviara un audio de WhatsApp a la cantante donde le propusiera comprarle la joya. El actor debía decirle también que estaba dispuesto a tatuarse por ella.

Con mucha indecisión, Adrián abrió la conversación que tiene con Belinda en Instagram y le mandó el mensaje acordado.

“Hola, Beli, ¿cómo estás? Nada más para decirte que me enteré de todo lo que estás pasando. Nada más para decirte que estoy contigo y bueno, no sé si vayas a vender el anillo, yo te lo podría comprar. Nada más para saber cuánto es lo menos porque me imagino que ya no lo vas a usar”, dijo el actor, quien no pudo evitar reír a carcajadas al final del audio.