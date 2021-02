Adolfo Infante se pelea en transmisión en vivo con el abogado de Laura Zapata

EU.- Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más reconocidos del medio del espectáculo sin embargo no se salva de estar en vuelto en polémicas como en esta ocasión que durante el programa 'De Primera Mano' pasó un vergonzoso momento, al discutir con el abogado de Laura Zapata, Carlos Cuenca, en una entrevista totalmente en vivo.

El objetivo del periodista era dar a conocer más detalles sobre la situación legal que empezó la actriz por el daño que le hicieron a su abuelita, Doña Eva Mange, quien tiene fuertes lesiones en la piel, por no haberselas atendido a tiempo en Le Gran Senior Living, asilo donde todavía se encuentra.

Durante la entrevista el abogado comenzó a explicar la denuncia que hizo la artista, por toda lo que ha pasado en las últimas semanas, para todos los que resulten responsable, pero no es en contra de la enfermera o del asilo.

Después el también conductor destacó que las autoridades habían puesto sellos de suspensión en el lugar, por la denuncia de Zapata, pero a los días se quitaron, por eso cuestionó al abogado que esto significaba que no hay algún delito.

Carlos Cuenca un poco molesto, aclaró que el hecho de que se quitara la restricción no tenía que ver con que se terminara el proceso legal, después de escuchar la explicación, Gustavo Adolfo Infante interrumpió y volvió hacerle otra pregunta.

¿Quién paga la estancia de la señora Eva Mange? ¿Thalía, sus abogados o Laura Zapata?”, dijo el conductor. “Los abogados no tenemos obligación de pagar”, dijo Cuenca. “¿No sabe usted si paga Laura o paga Thalía?”, reveló Infante. “Pagan las dos, no sé en qué porcentaje”, dijo el abogado.

Fue a partir de estos comentarios que el periodista comenzó a enfrentar al abogado, al estarle cuestionando si sabía o no de la situación pero de una manera más fuerte, y haciendole saber que estaba siendo agresivo con él, a lo que el abogado respondió que desconocía el porcentaje que manejaban las artistas en el pago de la casa de apoyo.



“¿Sabe qué? No sé si usted así le habla a la gente, pero a mí me parece que usted está bastante alteradito ante una situación”, aseveró el reportero. “Estoy muy tranquilo (…) Yo soy un litigante, estoy acostumbrado a llevar juicos y en juicos así se habla, yo no sé en qué porcentaje pagan”, indicó Carlos Cuenca. “¿Qué sigue (con el juicio)? Sin que se enoje, porque usted se enoja cuando le preguntan algo, no sé para qué da entrevistas si se va a enojar”, sostuvo Gustavo Adolfo.



Fue entonces que ambos comenzaron a criticar sus labores, y por si fuera poco el periodista le hizo saber al abogado, que es una persona que difícilmente podría orientar y ayudar a Laura Zapata por su actitud, mientras que Carlos se defendió y le comentó que él era una persona que difícilmente diría la verdad porque hace muchas interpretaciones de las cosas.



Gustavo Adolfo Infante se defendió y le hizo saber que no le parecía correcto que le dijera mentiroso, fue entonces que el abogado decidió tocar totalmente el tema de la actriz y la situación con su abuelita.

“¿Estamos hablando desde el punto jurídico o así de lo que piensa la gente? Yo me comprometí a explicarles desde el punto de vista jurídico y se lo explico con mucho gusto y con mucha paciencia. No se puede salir del lugar porque hay una denuncia de hechos y ella está atenta a que se cumplan los protocolos de curaciones de su abuela; está obligadamente cuidando a su abuela; si ella se va, la abuela queda lesionada y ahí nadie la va a cuidar ni le va a propiciar las medicinas y todo lo que necesita. La enfermera la sigue pagando la familia de Thalía y de Laura”, explicó.

Por último el periodista comentó que no entendía como seguía trabajando con Zapata, que si él hubiera sido ella, hace mucho lo hubiera corrido por su actitud, mientras que el abogado le dijo maleducado y le colgó la llamada, tiempo después el conductor se disculó con el público

por haberse alterado de esa manera.