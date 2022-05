Admite Amber Heard no cumplir con la donación prometida $3.5 millones a la ACLU

Amber Heard finalmente admitió que no pagó su donación prometida de $ 3.5 millones a la ACLU después de afirmar habee hecho la contribución.

Al testificar en el estrado el lunes, Heard dijo que fue Depp quien la demandó lo que le impidió cumplir su promesa de donar la totalidad de su acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares.

Sin embargo, Heard ha afirmado varias veces, incluso bajo juramento en el caso de difamación de Depp en 2020 en el Reino Unido, que había donado todo el acuerdo a la caridad.

Heard apareció en el programa de entrevistas holandés RTL Late Night en 2018, donde dijo: "Se donaron $ 7 millones en total; lo dividí entre la ACLU y el Children's Hospital of Los Angeles". No quería nada.

En la corte hoy, Heard dijo que aún no ha hecho la donación completa "porque Johnny me demandó por $ 50 millones en marzo de 2019".

Heard declara: 'Tengo toda la intención de cumplir con todas mis promesas. Me encantaría que dejara de demandarme para poder hacerlo.'

Terence Dougherty, director de operaciones y consejero general de la ACLU, testificó anteriormente en el caso y dijo que hasta ahora Heard o en su nombre han donado solo un total de $1.3 millones.

De ese dinero, Heard aportó $350,000 directamente en diciembre de 2018 y no ha pagado nada desde entonces. Depp pagó $ 100,000 y otros $ 350,000 provinieron de un fondo en Fidelity, una compañía de inversión.

Otro pago de $ 500,000 provino de una cuenta en la firma de inversión Vanguard, que Dougherty dijo que "creía que era un fondo creado por Elon Musk".

La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, preguntó por qué Heard aceptó un acuerdo de siete millones de dólares con Depp.

"No me importaba el dinero. Me dijeron que si no estaba de acuerdo con un número, podría ser anulado, nunca llegaríamos a un acuerdo. Tomé mucho menos de lo que estaban ofreciendo y de lo que tenía derecho".