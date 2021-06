¡Adiós bigote! Pedro Sola y su "impactante" cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO. – Pedro Sola, reconocido presentador de televisión, sorprendió a los espectadores, seguidores y demás conductores de “Ventaneando” con su “radical” cambio de imagen, pues llegó al programa sin su característico bigote, mismo que lo acompañó por 30 años.



Sin bigote me siento desnudo. No, no es cierto; estaba muy nervioso por la mañana, me sentía muy angustiado porque hace 30 años que no me cortaba el bigote”, expresó Pedro Sola por medio de un video en su cuenta de Instagram.