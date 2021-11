Adamari López y Toni Acosta reaparecen juntos en la pista de baile 'Así se baila'

CIUDAD DE MÉXICO.- Este último año Adamari López ha tomado cambios muy radical en su vida, empezando por su físico que gracias al ejercicio y buena alimentación ha perdido mucho peso que ha sorprendido increíblemente con el resultado.

Sin embargo también estos últimos meses ha vivido momentos muy difíciles desde que dio a conocer su separación con Toni Acosta, con quien tenía años a su lado y de quien tiene una hija, de nombre Alaïa.

Es por eso que la conductora para poder hacer oficial su ruptura, quiso hacerlo como cuando se conocieron: bailando, es por eso que ambos se prepararon para poder ofrecer una presentación en el programa de ‘Así se baila’.

Ambos aparecieron con una seguridad increíble en el escenario con cada paso que daban, además fue Adamari quien dejó boquiabierto al jurado al dejarse ver tan ligera y con sus líneas perfectas a la hora de bailar.

Fue muy evidente la conexión que logró tener la pareja durante la escena de baile y algunos de los presentes quedaron conmovidos, porque se notaba el cariño y respeto que se tienen ambos.

Pero la sorpresa de la noche que fue lo que impactó al público, fue que al final Alaïa apareció en la pista, con el objetivo de a completar el paso final para poder terminar con “broche de oro”.

Muy feliz, creo que en el primer show, si bailaba con alguien, me encantaría bailar con Tony, creo que fue una linda experiencia, hace 10 años atrás cuando tuvimos la oportunidad de compartir en una pista de baile” escribió la conductora.

Por su parte Toni reveló que fue una gran oportunidad de poder bailar con dos personas importantes en su vida y reconoció el talento y profesionalismo por parte de Adamari, quien siempre estuvo atenta a las recomendaciones.

Jacky Bracamontes reveló que todo el espectáculo fue grandioso, que las ganas y el esfuerzo de cada uno fue muy notorio en escena, por supuesto Alaïa fue al final quien se llevó la mirada de todos los presentes.

¿Porque terminó Adamari con Toni Acosta?

En una entrevista para Telemundo la conductora reveló sentirse bien con la decisión que había tomado, aceptó que ha sido muy dolorososo pero que está consciente que es por su bienestar emocional.

"Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar” reveló Adamari.