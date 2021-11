Adamari López confirma que no volverá con Toni Acosta

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos meses Adamari López ha estado en vuelta en constante controversia y es que desde hace más de un año se encuentra cambiando su estilo de vida y ha logrado como resultado tener una figura envidiable.

Y es que desde su separación con su expareja Toni Acosta se le ha visto más segura de si misma y muy sonriente frente a la cámara, sin embargo por parte del padre de su hija al parecer buscaba una reconcilación con algunos mensajes de esperanza que lo delataban.

Fue por medio de una entrevista en el programa ‘Al rojo vivo’ que la también reconocida actriz se sinceró y decidió hablar un poco más de su vida personal al punto de expresar de cómo se sentía después de tener casi seis meses de haber decidido separarse de su esposo.

Adamari reveló sentirse bien con el camino que ha decidido tomar, a pesar de que implique que duela al final muy dentro de ella sabrá que vendran tiempos mejores y esto le ha ayudado a su bienestar emocional.

Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación”.