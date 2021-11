¡Adamari López responde a todas las críticas con este video!

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López en los últimos meses ha sorprendido a sus fanáticos con el radical cambio físico que ha tenido, al lucir tan delgada, gracias al esfuerzo que ha tenido con cada una de sus rutinas de ejercicios y una dieta balanceada.

La conductora desde hace más de un año ha ido compartiendo en su cuenta de Instagram todo lo que ha hecho para recuperar su figura, desde salir a correr, comer sanamente y hasta realizar rutinas de pesa.

Sin embargo no han faltado los señalamientos de que posiblemente se haya hecho alguna cirugía, debido a que notan que han sido muchos los kilogramos perdidos en “poco tiempo”, pero la realidad es que la actriz tiene más de doce meses cuidándose.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Adamari decidió romper el silencio y responder a todas las polémicas que ha estado en vuelta en los últimos meses, y afirmó que las personas que suelen hablar de ella realmente no tienen idea de su vida.

En la publicación Adamari recibió cientos de comentarios por parte de sus fanáticos que reconocieron su belleza: “bella”, “tan preciosa”, “me encanta la nueva Damaris”, “te amo chaparrita hermosa”, “muy cierto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

No es la primera vez que la conductora hace este tipo de videos o aclaraciones, hace unas semanas se estaba rumorando sobre unas “pastillas” que supuestamente estaba promocionando a lo que dejó en claro que jamás había tomado alguna pastilla para adelgazar ni estaba involucrada en ese tipo de cosas.

Entre lágrimas Adamari López el pasado mes de marzo dio a conocer que había tomado la decisión de divorciarse de su expareja, Toni Acosta, padre de su hija y con quien mantenía una relación desde el 2011.

La conductora descartó alguna infidelidad por parte de su exesposo, pero dejó en claro que mantendrían una buena amistad por respeto a su hija.

Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo”, afirmó la actriz puertorriqueña.