Adamari López revela por qué fue vetada de Televisa y reemplazada por Aracely Arámbula

FLORIDA. – Adamari López, actriz y presentadora puertorriqueña, se destacó por su participación en la telenovela “Amigas y Rivales” de Televisa en 2001, logrando de esa forma, consolidar una carrera dentro del mundo del espectáculo en México.



Sin embargo, su carrera se ha visto comprometida por distintos problemas e incluso un “veto”, así lo reveló en su reciente charla con el publicista Joe Bonilla, a quien le comentó que, para obtener su papel en “Pueblo Chico, Infierno Grande”, tuvo que “tocar puertas” y hacer un gran esfuerzo:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como, esa importancia dentro de la misma empresa. A mí no me conocían, pero me dieron el papel”, reveló Adamari.



Además, contó que, al recibir el papel, tuvo que tomar clases en el CEA y capacitación para “suavizar” su acento puertorriqueño y neutralizarlo, “estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, expresó.



El papel que le arrebataron



Durante la charla, Adamari aseguró que, a pesar de que ya estaba lista para el papel, todo cambió “de la noche a la mañana”, pues un día, y de la nada, le pidieron que se retirara “de inmediato” del canal, recordó, pues contó que la televisora de San Ángel se dio cuenta que contaba con proyectos en Puerto Rico, mismos que se transmitían en TV Azteca.



Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula. Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona no grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, confesó la actriz.



Por suerte, la televisora de San Ángel no tardó en quitarle “el veto” y al poco tiempo, Adamari pudo hacer su debut como parte del elenco de la telenovela “Sin ti”, donde tuvo uno de los papeles principales en la historia que se estrenó en diciembre de 1997.



“Hicieron como una reestructura, me imagino yo, dentro de la empresa y quitaron los vetos de gente que a lo mejor pensaron que no volverían a trabajar, el mío fue uno de ellos”, reveló la actriz puertorriqueña, ex pareja de Toni Costa.