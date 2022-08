¿Adamari López sorprende a Toni Costa en su cumpleaños?

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López sin duda es una de las conductoras más queridas de la televisión, a pesar de su separación con Toni Costa la pareja ha mantenido una buena relación por su hija Alaïa. Aunque supuestamente el bailarín tiene ya otra relación, por su parte la presentadora de alguna u otra manera se ha mantenido presente en su vida, como en su salida del reality de ‘La Casa de los Famosos 2’ que lo recibió a lado de su hija.



Fue por medio del programa de espectáculos de ‘Chisme no like’ compartió un video en el que Toni Costa se le pudo ver celebrando su cumpleaños número 39 y al parecer estuvo muy bien aocmpañado. En la grabación Toni reveló que festejaria su cumpleaños a lado de su hija Alaïa con quien saldría de viaje pero aclaró que después daría más detalles al respecto, mientras que la menor se veía al fondo del video. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial) Y comienzan mi cumpleaños que con quien mejor persona que con mi preciosa hija ¿dónde vamos?” se puede leer en la publicación. Sin embargo Toni quedó sorprendido con el regalo de su hija, quien le habría brindado una tarjetita y unas rosas azules que son sus flores favoritas, quien al parecer quien realmente sabía era Adamari López. Los usuarios hicieron llegar sus comentarios en la publicación ante el detalle por parte de la conductora: “muy bien por Adamari”, “esa novia de Toni sólo quiere fama y dinero”, “no esperaba menor”, “es que nunca se irá de su vida y menos mientras la niña esté pequeña”, son algunos de los que se pueden leer.





Adamari López aclara relación con Toni Costa

Hay que recordar que ambos artistas tienen más de un año separados, sin embargo cuando Toni reveló los desacuerdos con Adamari durante su estadía en la Casa de los Famosos 2, por su parte la conductora se lleva bien con su expareja por el bien de su hija.



“No se lo tomen tan personal, es para divertirme, a la hora de la verdad no son cosas que yo hago, son reels que ya están hechos, yo simplemente los hago, me divierto, y me gano un dinerito” comentó la conductora.