Adamari López esclarece relación con su ex Toni Costa

Ciudad de México.- La actriz Adamari Lopez y Toni Costa tienen más de un año separados, aunque la expareja se ha mantenido unida por la crianza de su hija Alaïa quien tiene 7 años.

Aún cuando Toni sacó a relucir desacuerdos de la expareja durante su estadía por La Casa de los Famosos 2, Adamari aseveró en entrevista para Ventaneando que se lleva bien con su ex pareja por el bien de la pequeña.

No se lo tomen tan personal, es para divertirme, a la hora de la verdad no son cosas que yo hago, son reels que ya están hechos, yo simplemente los hago, me divierto, y me gano un dinerito”

Explicó la artista sobre los videos que hace en redes sociales en tono de broma sobre los problemas de pareja.

Prioridades

Acto seguido, Adamari recalcó que pese a las diferencias que puede tener con Toni, lo primordial para ellos es resguardar a su descendiente de estos problemas.

“Si nosotros tenemos algún desacuerdo la niña no tiene la culpa ni es su problema, así que tratarlo con madurez, saber diferenciar cuál es lo mejor para nuestras diferencias y no transferírselas a nuestra hija”, detalló.

Para concluir el tema, López dejó en claro que no dejará de tener contacto con su ex pese a ya no ser pareja. “Como papás siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a estar para la niña, nuestra relación como pareja obviamente se terminó, pero nuestra relación como papás durará toda la vida”.