Adamari López reveló su "secreto" para tener abdomen plano

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, pero en el último año ha sorprendido a sus fanáticos con su perdida de peso que ahora luce una esbelta figura.

La también actriz ha estado en vuelta en constantes polémicas debido a que muchos señalan que se pudo haber hecho alguna “operación”, para poder haber pedido tantos kilogramos en tan “poco tiempo”.

Hace unas horas Adamari publicó un video en el que aparece con poca ropa y acostada sobre una cama, mientras que una mujer le realizaba lo que parece ser un masaje reductivo en el área del abdomen.

La conductora reveló ante la cámara que cada lunes como parte de su rutina de belleza se acude a realizarse este tipo de masaje, que le ayuda a mantener su abdomen plano y posiblemente a quemar grasa.

lunes de consentimiento, dándome masajes muy consentida, que rico” dijo frente a la cámara.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y halagos, porque son los que se han encontrado pendientes de cada uno de sus proyectos y quienes la han defendido ante las críticas.

Adamari reveló por medio de sus historias de Instagram que su cambio físico, ha implicado una disciplina en el ejercicio y buenos hábitos alimenticios durante años, pero en los últimos meses es cuando ha tenido un cambio más notorio.

La conductora además llegó a compartir fotografías de sus platillos con las porciones de comida que utiliza y llegó también a ser señalada, que era muy poco lo que consumía, por lo que tuvo que dar la explicación que estaba asesorada pror un nutriólogo.



Adamari no volvera con Toni Costa

A principio del 2021 la actriz dio a conocer su separación con Toni Costa y por medio de una entrevista para el programa ‘Al rojo vivo’ que a pesar de lo difícil y dolorosa que fue su separación estaba conciente que habría tomado la mejor decisión.

"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación”.