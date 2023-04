Adamari López le dice adiós a "Hoy Día" después de 10 años

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz y conductora Adamari López dio un anuncio que sorprendió al público, donde dio a saber que después de 10 años le dice adiós al programa "Hoy Día", según lo que ella explicó por medio de un video que fue difundido por la cadena Telemundo.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño con el que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo; de este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años", dice Adamari en el video, donde aparece sobriamente vestida con un traje en blanco y negro.