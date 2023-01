Adamari López aparece a lado de Rafael Amaya

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López es una de las conductoras con mayor popularidad actualmente, se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma frente a la televisión.

En más de una ocasión ha estado en fuertes polémicas sobre todo desde su separación con Toni Costa, que hasta el momento se desconocen los motivos, la también actriz solamente comentó que lo hacía por su bienestar emocional.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Adamari sorprendió a sus seguidores por compartir una fotografía en la que aparecía con Rafael Amaya protagonista de la serie “El Señor de los Cielos”.

En la imagen se puede ver que para esta ocasión Adamari utilizó un hermoso vestido de gala en color rosa y un maquillaje que la hizo lucir espectacular, con colores neutros.





Me encantó volver a compartir contigo @rafaelamayanunez y conversar sobre el regreso de la nueva temporada de @elsenordeloscielos ¡No se pierdan la entrevista en @hoydia !” se puede leer en la publicación.

Pero en la imagen se puede notar que la conductora estaba por entrevistar a Rafael Amaya que está de regreso después de su ausencia, para presentar la nueva temporada de ‘El Señor de los Cielos’.

Por supuesto sus fanáticos reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “Que hermosa”, “que guapos los dos”, “deberían de hacer una novela donde ambos sean los protagonistas”, “demasiado filtro”, son algunos de los que se pueden leer.

Adamari López aclara su relación con Toni Costa

Aún cuando Toni sacó a relucir desacuerdos de la expareja durante su estadía por La Casa de los Famosos 2, Adamari aseveró en entrevista para Ventaneando que se lleva bien con su ex pareja por el bien de la pequeña.

"No se lo tomen tan personal, es para divertirme, a la hora de la verdad no son cosas que yo hago, son reels que ya están hechos, yo simplemente los hago, me divierto, y me gano un dinerito”.