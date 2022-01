Adamari López da positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López se ha consolidado como una de las conductoras con más fama en la actualidad, su carisma han conquistado el corazón del público que la ha apoyado en su larga trayectoria en el medio artístico.

Actualmente forma parte de las conductoras del programa ‘Hoy en día’, donde se ha podido ver el gran cambio físico que ha tenido gracias a mantener hábitos alimenticios saludables y rutinas de ejercicios diarias.

Sin emabrgo sus fanáticos comenzaron a notar su auesencia en el programa por lo que externaron su preocupación, por lo que Adamari salió a dar la cara y aclarar cualquier rumor que se estuviera especulando.

La conductora publicó algunos videos en los que reveló que su ausencia en dicho programa se debía a que había dado positivo a Covid-19, por lo que tuvo que tomarse unos días de aislamiento por seguridad.





Desde hace unos días me he sentido un poco malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de Covid-19 y he salido positivo” fue lo que dijo la artista.

Adamari apareció frente a la cámara con el rostro totalmente serio y reveló que después de varios síntomas, se enteró que estaba contagiada por el virus, por lo que tendría que descansar obligatoriamente.

Además la conductora aprovechó para agradecer por todas las muestras de cariño y buenos deseos por parte de sus fanáticos, sin embargo pidió que todavia la tuvieran en sus oraciones para su pronta recuperación.

Adamari López no volverá con Toni Costa

Durante una entrevista para Telemundo, Adamari reveló que se sentía bien con la desición que había tomado sobr esu separación con Toni Costa que apesar de haber sido dolorosa, le ha ayudado a su bienestar emocional.

"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación” reveló la conductora.