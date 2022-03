Adamari López celebró a lo grande los 7 años de su hija

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión, además de su larga trayectoria artística en la que se he ganado el apoyo incondicional del público.

Aunque es una mujer muy trabajadora y apasasionada en lo que hace, también se le ha caracterizado pro ser una mamá muy entregada a su hija Alïa, fruto del matrimonio que tuvo con el bailarín, Toni Costa.

Hace unos días la actriz celebró los 7 años de su hija, con un emotivo festejo en un lujoso restaurante, donde hasta le cantaron el “Feliz cumpleaños”, rodeada de sus amiguitos y algunos de sus familiares.

Por medio de su cuenta de Instagram, Adamari compartió una sesión fotográfica en la que aparece a lado de su hija, con el objetivo de tener un recuerdo de sus 7 años, aunque en ninguna aparece presente Toni.

En las imágenes se puede ver que ambas utilizaron colores en pastel mientras que en el fondo se puede apreciar un enorme arreglo de globos, además de que Alïa posó frente a la cámara soplando las velitas de su pastel.

Adamari aprovechó para brindarle un emotivo mensaje a la menor, a quien describió que era una niña muy buena, sensible, fuere y tímida, pero se sentía afortunada de porder pasar la vida a su lado.

Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida.Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices” fue parte de lo que escribió Adamari.

Los fanáticos de la conductora inmediatamente hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones: “Felicidades Alaia por tus 7 años de vida”, “HB princesa, que el Señor te ilumine”, “feliz cumpleaños a la más hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Adamari López no volverá con Toni Acosta

Fue a través de una entrevista para el programa ‘Al rojo vivo’ que la conductora habló un poco más de su vida personal, sobre todo de su separación que a pesar de haber sido una decisión difícil, considera que la ha ayudado en su bienestar emocional.



"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación”agregó la actriz.