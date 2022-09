¿Adam Levine nunca creyó en la monogamia?

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Adam Levine se encuentra en medio de la polémica, pues recientemente cuatro mujeres acusaron al famoso de haber coqueteado con ellas a través de mensajes. Una joven de 23 años incluso aseguró que había tenido una aventura con él.

Te puede interesar: Profesora de yoga de Adam Levine lo señala de pedirle que pasara una tarde desnuda con él

El actor aseguró que nunca tuvo “nada físico” con la chica, pero reconoció que estaba decepcionado de sí mismo y molesto por haber herido a su familia. Por su parte, su esposa, Behati Prinsloo dijo que confía en Adam y que ella siente que están “felizmente casados”.

¿Pero hasta dónde llegará el asunto? El día de ayer una quinta mujer se sumó a las acusaciones contra el vocalista de Maroon 5, asegurando que él siempre veía sus historias de Instagram y le hacía comentarios sobre sus piernas y sus glúteos.

En medio del escándalo, ha resurgido también en Internet una declaración que el cantante hizo en una entrevista para Cosmopolitan en el 2009, cuando se encontraba soltero y donde confesó que le había sido infiel a sus parejas porque no creía en la monogamia:

Instintivamente, la monogamia no está en nuestra estructura genética. La gente engaña. Yo he engañado ¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo”.