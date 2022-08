Adal Ramones celebra 5 años de matrimonio y dedica emotivo mensaje a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.-Adal Ramones es uno de los conductores más populares y famosos desde su programa ‘Otro Rollo’ que llegó a ser uno de los más vistos y entretenido para el público en los 90’s.

Actualmente el comediante ha seguido su carrera en la televisión y se ha vuelto uno de los más activos en sus redes sociales donde suele promocionar sus proyectos laborales y compartir un poco de su vida personal.

Hace unas horas Adal dio a conocer un emotivo video en su cuenta de Instagram donde se pueden ver algunos momentos de su boda como la fiesta en la que se encuentran bailando el vals y acompañados de sus seres queridos.

El conductor aprovechó para recordar y festejar el quinto aniversario de su matrimonio a lado de Karla de Mora, a quien le dedicó unas palabras donde le hizo saber que ha sido los mejores años de su vida.

GRACIAS Güera hermosa, han sido unos increíbles 10 años de conocernos y empezar un noviazgo divertido para convertirse en un matrimonio lleno de cosas buenas.Se han multiplicado las bendiciones al por mayor y la risa; la platica y la construcción de sueños que se realizan no han faltado” se puede leer en la publicación.

Además el conductor agregó que aprecia ser una pareja “diferente”, que han podido mantener una buena comunicación y han sobrellevado cualquier prueba y sobre todo amándose todos los días.

Los fanaticos del también comediante hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en el programa: “por todo una vida juntos, los queremos”, “muchas felicidades”, “yo recuerdo esa boda”, son algunos de los que se pueden leer.

Adal Ramones defiende a su hija por amenazas de broma viral

Paola Ramones por medio de TikTok compartió un reto donde se le ve a lado de su novio, ambos invitan a una mujer a que rompiera una tabla de madera, incluso los jóvenes el ejemplo, pero por la escena llegó a recibir criticas.

"Realmente no quiero ahondar en eso porque se hizo muy fuerte, como la gente puede agredir a una chica en un juego de video, o sea, Paola siempre ha sido incluyente, y se me hizo tan fuerte porque parece que hubo gente, afortunadamente no toda, hubo gente que la amenazó, por eso digo ¡no puede ser!, ¿en dónde perdimos la brújula?, de decir ‘¿por qué me voy a ofender por eso?’” dijo el conductor.