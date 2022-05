"Interrumpen" viaje de Adal Ramones por presunto secuestro de menor

CIUDAD DE MÉXICO.- Adal Ramones saltó a la fama después de haber conducido el programa ‘Otro Rollo’ desde entonces es uno de los más queridos por parte del público, gracias a su buen sentido del humor.

Desde hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, el conductor reveló algunos de los momentos de los que fue testigo al estar atrapado en la carretera México- Puebla, donde lamentablemente se vivió un supuesto secuestro de un menor.

Adal reveló en algunas de sus grabaciones que dio a conocer en sus redes sociales, que fue el pasado 5 de marzo que algunos de los ciudadanos llegaron a bloquear las calles porque estaban manifestando a las autoridades que los ayudaran a encontrar al niño que tiene nueve años.

Además el conductor agregó que algunas personas hasta llegaron a utilizar grúas para poder bloquear todos los carriles incluso revelaron que podrían llegar a quemar varios trailers, con tal de ser escuchados.

Lleva más de cuatro horas este bloqueo, pero lo importante son los datos que nos dieron. La población se unió para cerrar la carretera, pero no sabemos qué es lo que ocurre. Se dice que en esta área hay mucha sustracción de menores, justo ahorita le estaban preguntando a la Guardia Nacional qué pasa y dijeron que los vecinos se niegan al diálogo”, reveló el actor.

Aunque al final las personas optaron por abrir un carril, Adal Ramones aprovechó para dar a conocer su preocupación ante lo que estaba pasando con el niño, sobre todo por el bienestar de la familia y seres queridos que sienten impotencia ante lo sucedido.

Adal Ramones defiende a su hija por broma viral

Adal Ramones decidió aparecer en redes sociales después de que su hija fuera protagonista de un escándalo, por haberle hecho una “broma” a una de sus empleadas domésticas.

"Realmente no quiero ahondar en eso porque se hizo muy fuerte, como la gente puede agredir a una chica en un juego de video, o sea, Paola siempre ha sido incluyente, y se me hizo tan fuerte porque parece que hubo gente, afortunadamente no toda, hubo gente que la amenazó, por eso digo ¡no puede ser!, ¿en dónde perdimos la brújula?, de decir ‘¿por qué me voy a ofender por eso?’” reveló el conductor.