Acusan al equipo de Belinda de no pagar una peluca de 20 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- No es algo nuevo que Belinda protagonice escándalos, pues su relación con Christian Nodal siempre da algo de que hablar, ya sea una posible ruptura o el rumor de que ambos por fin se unieron en matrimonio. Sin embargo, ahora fue el turno de la cantante española quien se vio envuelta en una nueva polémica luego de que acusaran a su equipo de trabajo por presuntamente no pagar una peluca de lujo.

La controversia surgió desde la cuenta de Twitter del creador de Wigs By Mamma Jee, que acusó al equipo de trabajo de la famosa por no pagarle una peluca que usó la actriz en 2020, además de indicar que esta era al estilo de Kylie Jenner y tien un costo de más de 20 mil pesos.

De acuerdo a lo que explicó el jefe del lugar de pelucas, fue hace dos años que Belinda usó una peluca de su marca para promocionar una proteína, pero luego de esperar por varias semanas el pago, este jamás llegó pese a que publicaron la campaña después.

Abro hilo de cómo el equipo de @belindapop no me ha pagado! Como saben soy Mamma Jee Wig Maker, a los últimos días del 2002 me escribe Paula de wony y me dice que quiere una cabellera como de Kylie Jenner que si se la pides a su hair guy sale en 7,000 USD", fue como inició el testimonio.