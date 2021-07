Acusan a Bárbara de Regil de robarle el marido a una actriz embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez aparecen más testimonios de personas e incluso influencers que señalan a Bárbara de Regil como una mala persona y poco empática con los demás.

Ahora, en el programa de youtube “Chisme No Like”, acusan a la protagonista de “Rosario Tijeras” de “robarle el marido” a una actriz embarazada de Tv Azteca.

En la emisión, publicaron una conversación en el chat de Messenger, entre la actriz y otra persona más.

Es una cínica. Se metió con Matías cuando yo estaba embarazada de 8 meses y medio, me hizo cosas horrible”, escribió la actriz.

“Yo supe, me contaba, lo hizo adrede totalmente. Lamento lo que te hizo, pero pues, no podía hacer nada en aquel momento. Disfrutaba verte sufrir”, contestó la otra persona.

De acuerdo a lo dicho por Javier Ceriani, la propia actriz fue la que les compartió la conversación y pidió que no revelaran su nombre, pero en su momento no dijo nada para no afectar a su hijo.

“Yo los vi besándose en un restaurante. Ella me llamó para pedirme que no dijera nada porque no la bajaban de zorra en Azteca y la grabé, tengo toda la conversación. Pero la verdad ya no tengo rencor para ella, me hizo un favor, en ese momento, ahora se lo agradezco”, relató en otra conversación.

En el último mensaje, ella dijo que desea que la gente “abra los ojos” respecto a quién es Bárbara de Regil.

“Solo quiero que la gente abra los ojos porque la tenían idolatrada de que una gran mujer. De verdad es de las personas más malas que he conocido en mi vida. Yo sé cosas de ella terribles”, escribió.

EL ESCÁNDALO DE "LOVING IT"

Bárbara de Regil ha estado en boca de todos desde que fue acusada de fraude y hostigamientos en contra de un nutriólogo que demostró la deficencia en su proteína "Loving It".

“Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra'”, expresó el youtuber nutriólogo Aries Torreón.

Bárbara de Régil manda amenazar a Nutricionista que descubrió que sus Proteínas son una completa ESTAFA pic.twitter.com/DwH3Om4IfZ — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 13, 2021

En dicha red social, varios nutriólogos publicaron extensos hilos donde explican porqué la proteína “Loving It” de la actriz de “Rosario Tijeras” es dañina para la salud.

Abro hilo de cómo denunciar la proteína de la "influencer" #BarbaradeRegil ante la @COFEPRIS. pic.twitter.com/3ACZS0QGoS — Cael Esman (@caelesman) June 15, 2021

Asimismo, hay personas que piden recordar que Bárbara de Regil no es una especialista en nutrición, por lo que no debería dar consejos sobre el tema en sus redes sociales. Incluso algunos están organizándose para denunciarla ante la Cofepris.