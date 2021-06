“¡Sabe asqueroso!”: La proteína de Bárbara de Regil tiene pésimas reseñas

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se está ganando el odio de sus fans, y sobretodo de aquellos que compraron su proteína “Loving It”.

Varios internautas publicaron pésimas reseñas en distintas páginas de compra y venta online, asegurando que el producto de la protagonista de “Rosario Tijeras” tiene un sabor asqueroso y además, no vale la pena su precio.

En Mercadolibre la proteína tiene una calificación de 3.9 y varios comentarios donde critican su sabor y calidad.

Le doy dos estrellas porque el sabor no es nada bueno y no le encontré el sabor natural a vainilla. La he combinado con frutas pero es demasiado fuerte su sabor, que en lo personal, no ha sido nada agradable y fácil de digerir”, comentó una usuaria.

“Nunca había probado una proteína que tuviera tan mal sabor. Es verdaderamente espantoso y eso que estoy acostumbrada a consumir cosas dietéticas, libres de gluten, azúcares y lácteos. ¡El costo no lo vale! La bolsa no cierra bien, el scoop estaba enterrado hasta el fondo y el empaque es de mala calidad en todos los sentidos”, expresó otro comprador.

“La proteína la compré el 23 de noviembre, hoy 18 de enero ya no sirve y siempre estuve al pendiente de cerrarla bien y mantenerla en un lugar fresco. Me parece que no tienen bien la fecha de caducidad, pagar por una proteína vegana que se eche a perder en menos de dos meses me parece que no tiene bien esas indicaciones, esa proteína caduca en menos de dos meses”, publicó otro más.

“LOVING IT” ES DAÑINO PARA LA SALUD

Aries Torreón, quien tiene un canal de YouTube donde da consejos sobre salud y nutrición, expuso que los productos de la marca BR5 (de Bárbara de Regil) pueden dañar al organismo.

En un video de junio del año pasado, el youtuber mandó a analizar la proteína a un laboratorio químico acreditado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los resultados mostraron que el producto contiene 180 miligramos de hierro, lo que es una dosis que supera el 1000% de la ingesta diaria recomendada, lo que puede provocar todo tipo de problemas de salud.

Aunque se creía que todo quedó en el pasado, tal parece que no fue así, pues Aries advirtió que ahora es víctima de acoso por evidenciar las deficiencias en los productos.

“Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra'”, expresó el joven.