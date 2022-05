Abril del Moral, nuera de 'Cantinflas' habla sobre la herencia del comediante

Ciudad de México.- Julia Natalia, bisnieta de Mario Moreno “Cantinflas” realizó su primera comunión este fin de semana.

Por ello la familia Moreno del Moral se reunió para celebrarlo.

Mario Moreno del Moral confesó que el vestido que portó la pequeña Julia Natalia ha sido usado por varias generaciones en su familia.

“Así es (lo usó mi mamá), y también lo usó Valentina, entonces yo la veía en la misa y decía, está igualita a Valentina cuando hicimos la primera comunión nosotros”, expresó el joven en entrevista con el programa Venga la Alegría.

Foto: Agencia México

Sin entrar en detalles por disputa legal

A su vez, Abril del Moral, madre de Valentina y Mario, no quiso entrar en detalles sobre la disputa legal para impugnar los derechos de la herencia del abuelo de sus hijos, que se encuentra en manos de Tita Marbez, tercera esposa de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo de ‘Cantinflas’.

“Estamos tranquilos, pero también Dios dirá qué pasará el día de mañana. Nosotros vamos a estar atentos todavía a ver qué pasa”, dijo Abril.

Sobre si seguirán con el proceso, la actriz replicó: “está en stand by, de repente son tantas cosas, veo muy complicado, y a veces metes más dinero de lo que se… empieza el desgaste físico, emocional, económico, ojalá que la gente tenga buen corazón y que reparta, porque el pastel es muy grande. Ojalá que la gente tenga misericordia, que tenga algo de corazón, el criterio para que comparta, porque se lo merecen los hijos de Mario”.

Finalmente, Mario del Moral, aseguró que no desea enfrascarse en ese tema y prefiere seguir con sus labores en el medio artístico. “Prefiero enfocarme en mis proyectos que tengo ahorita, más allá de tratar de hacer algo donde puedan pensar que nada más quiero hacer cosas a partir de mi abuelo, lo mejor que me dejó es el amor al cine, a la actuación y esta cámara que me encanta”.