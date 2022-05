Nieta de Cantinflas podría ir a prisión por secuestrar a su madre

MÉXICO.- Marisa Moreno es hija de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Cantinflas. Es decir que Marisa es la nieta del fallecido actor y actualmente está enfrentando a una complicada situación por recluir a su madre, Sandra Bernat, en una "granja de rehabilitación" en contra de su voluntad.

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, Bernat habló de la difícil experiencia en este lugar donde sufrió maltratos y en el que su hija la hizo ingresar con engaños. Supuestamente, Marisa hizo esto por venganza, ya que "enloqueció de furia" al saber que su madre había cambiado su testamento, además de que vendió un departamento que ella quería heredar.

“Hace año y medio estaba en mi casa y de repente Marisa me habló y me dijo ‘te invito a comer mañana’ […] tocaron la puerta y era Marisa. Le abro y se meten unas gentes y me someten y me suben a una camioneta y me llevan a Hidalgo, ahí estuve tres meses”

“Me llevan a un centro de rehabilitación y salud mental. De ahí me canalizan y me llevan a un anexo, donde había golpes, donde nos bañaban con agua fría… es espantoso […] Marisa supo de esto y no le importó nada”, contó Bernat.

Detalló que estuvo en este lugar durante un año y tres meses en los cuales su hija nunca se preocupó por hacer algo en contra de los malos tratos a los que la sometían. También admitió que padecía alcoholismo en ese momento, pero no considera que su problema haya sido tan grave como para internarla.

¿La acusará de secuestro?

“Llegó un momento en el que decía ‘me quiero morir, porque nadie sabe que estoy aquí. Había ordenes de Marisa de que no me podían pasar a nadie”, comentó. Sandra pudo salir de este lugar gracias a que su hija se quedó sin dinero y una vez fuera un abogado le comentó que podía demandar a Marisa para que fuera a prisión por secuestro.

“Un abogado me dijo que la podría demandar por secuestro, porque a mí a los tres meses me pudieron haber soltado. Incluso me dijeron en el centro que la podía internar también, pero internar a Marisa ahorita que está embarazada se me hace muy mala onda. Se lo dije al abogado, ahorita yo no puedo acusarla de secuestro, porque yo ya no me puedo retractar y se iría a la cárcel”, explicó.