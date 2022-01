Abogado de Héctor Parra desestima comunicado enviado por la defensa de Ginny Hoffman

Ciudad de México.- El abogado de Héctor Parra desestimó un comunicado enviado por la defensa de Ginny Hoffman en el que se desestiman las acusaciones en su contra por presunta violencia familiar.

La abogada de la actriz emitió un comunicado en el que manifiesta que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Fgjcdmx), dio a conocer que no encontraron los suficientes elementos de prueba para empezar un proceso penal en su contra.

De acuerdo con el mensaje enviado por la defensa legal de la actriz, el Ministerio Público encargado del caso, apegado a la ley, realizó todas las investigaciones correspondientes sin violar los derechos humanos de nadie, con una objetividad y profesionalismo que merece esta situación.

Denuncia de Ginny contra Héctor

Esto en referencia a la denuncia que había presentado Héctor luego de que Ginny hablara con la prensa de los supuestos abusos que cometió el actor contra su hija menor sin acudir a declarar el hecho ante las autoridades pertinentes.

Por su parte, la defensa legal de Héctor Parra se comunicó con el programa Ventaneando para asegurar que no tenían ninguna notificación de las autoridades con relación a dicha resolución.

“Pues me entero hace pocos minutos a través de las redes sociales, porque la Fiscalía hasta este momento no nos ha notificado a nosotros como asesores jurídicos de Héctor, ni tampoco a Héctor en el penal, entonces nuevamente nos vuelve a sorprender que se conozca antes de los canales oficiales esa determinación, no la puedo dar por cierta”, dijo el abogado José Luis Guerrero.

Abogado tomará medidas

De la misma manera, el licenciado dejó en claro las medidas que tomará si el comunicado de su contraparte es cierto. “Si nos notificaran al día de hoy o los siguientes días, tenemos el derecho a inconformarnos, y así lo estaremos haciendo, esta carpeta de investigación que presuntamente se resolvió, es aquella que se presentó por parte de Héctor para señalar la violencia familiar de la señora Hoffman, no tiene mayor peso en la carpeta de investigación que actualmente tiene Héctor para recuperar su libertad”.

Finalmente, José Luis Guerrero recordó los motivos por lo que Héctor realizó la demanda en cuestión y destacó que esa acción no tiene nada qué ver con el proceso que mantiene al artista en prisión.

“Esa denuncia data del mes de octubre del año 2020, tiene que ver con las manifestaciones que hizo la señora Hoffman a través de diversos medios, primero sin haber expuesto los hechos en la mesa del Ministerio Público, pero sí en diversos medios de comunicación sobre el presunto abuso que hasta hoy no se le tiene probado a Héctor”, recalcó.