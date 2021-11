Ginny Hoffman es denunciada por Daniela Parra por ocultamiento y omisión de la presunta violación contra Alexa

La hija de Héctor Parra, Daniela Parra, asistií a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a la actriz Ginny Hoffman por omisión y ocultamiento de un presunto delito.

Tras su salida del juzgado, la joven comentó ante la prensa: “Aquí está, es oficial, porque como lo he dicho, mi papá es inocente, entonces esta denuncia es para que se investigue bien, para que de verdad hagan el trabajo como lo tienen que hacer”.

Sobre la acusación contra la actriz, Daniela explicó: “Estoy demandando a la señora Ginette Hoffman por omisión de los hechos, si a mi papá lo están… miren, aclarando, esto no tiene nada que ver con que yo crea que mi papá es culpable, no para nada, yo sigo creyendo fielmente y con la frente en alto, y con los pantalones bien puestos que mi papá es inocente, eso no es el tema. Si a mi papá lo están investigando por supuestos delitos, entonces a la señora también la tendrían que estar investigando por la omisión de esos mismos delitos”.

Asimismo, la hija mayor de Héctor destacó que tanto a su padre como a Ginny se les debe seguir la pista de la misma manera por el presunto abuso que sufrió su consanguínea. “La Fiscalía tiene que investigar a todos los involucrados, a ella no la quieren investigar no sé por qué, entonces ahora lo van a tener que hacer obligadamente. Si mi hermana sufrió algún abuso ella lo omitió y no la están investigando, solo están investigando a mi papá”.

Debido a que Ginny Hoffman declaró ante una publicación que ella tenía conocimiento de los presuntos abusos que Héctor cometió contra su hija, de probarse esta acción, la actriz sería acusada de no acudir ante las autoridades para denunciar este delito.

Se espera que el mes de diciembre Héctor pueda enfrentar su proceso fuera de la cárcel, tras haber presentado un recurso de amparo, después de que en julio pasado fuera detenido y trasladado al Reclusorio Oriente acusado de abuso sexual contra su hija Alexa Parra.