AJ McLean, de los Backstreet Boys, habla sobre la decisión de su hija de cambiar su nombre a Elliott

ESTADOS UNIDOS.- AJ McLean, el vocalista de los Backstreet Boys, se pronunció respecto a la decisión de su hija de cambiar su nombre de Ava a Elliott en una entrevista a People:

Cuando mi hija me pidió cambiar su nombre a Elliott, inicialmente, no supe distinguir si se trataba de un tema transgénero, el cual no lo es, pero es una decisión personal. Y es su cuerpo, es su nombre y todo lo suyo le pertenece"